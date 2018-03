Gli auguri di Riccardo Mauro al neo presidente dei Sindaci dell’Area Grecanica Santo Monorchio

Reggio Calabria. «Esprimo felicitazioni per l’elezione del Sindaco di Bagaladi Santo Monorchio alla guida dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica». E’ quanto ha dichiarato in una nota il Consigliere Delegato alla Città Metropolitana del Comune di Reggio Calabria Riccardo Mauro. «Al neoeletto Presidente i migliori auguri di buon lavoro – ha aggiunto Mauro – nella certezza che saprà assolvere al meglio il gravoso compito di guida dei Comuni dell’Area Grecanica, uno dei territori più complessi dello scacchiere metropolitano. La sua elezione all’unanimità testimonia la grande fiducia che ripongono in lui i primi Cittadini dell’area. Sono certo che la sua esperienza e la sua grande capacità amministrativa saranno una risorsa enorme nel percorso di costituzione della Città Metropolitana e nelle sfide che abbiamo di fronte per lo sviluppo del nostro territorio».