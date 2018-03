La Cisl e Giacomo Battaglia donano le uova di Pasqua Ail ai piccoli ospiti della comunità di accoglienza dell’Arcidiocesi

Reggio Calabria. La Comunità di accoglienza dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria ha ospitato la prima iniziativa organizzata dal Coordinamento Donne CISL, dalla FILCA-CISL e dalla FIT-CISL, il progetto “Quando i doni diventano speranza”, allietata dalla partecipazione, con la consegna delle Uova di Pasqua Ail, dall’attore Giacomo Battaglia che ha raccontato una favola ai piccoli ospiti. Si tratta della prima tappa di un progetto itinerante che attraverserà la provincia (oggi il prosieguo a San Ferdinando presso la Colonia delle Suore della Carità), portando sul territorio i valori della solidarietà e della vicinanza ai più deboli.

In questa direzione, il messaggio di Nausica Sbarra. “Il nostro – sottolinea la responsabile del Coordinamento donne Cisl – è un impegno caratterizzato da gratuità, partecipazione, passione e perseveranza per essere vicine alla marginalità, alla povertà ed alla solitudine con l’obiettivo di arginare l’indifferenza attraverso la bellezza etica del dono. Attraverso il progetto “Quando i Doni diventano speranza”, che si concretizza attraverso tre importanti iniziative congiunte con le categorie della Cisl: Filca -Fit-Cisl Fp , Associazione Anteas , che abbracciano il territorio della Provincia, vogliamo raccontare il valore che la Cisl e il Coordinamento femminile mettono al centro della loro attenzione. Doniamo un attimo di gioia ai bimbi e allo stesso tempo sosteniamo la ricerca attraverso la donazione delle uova AIL. Accanto a noi, l’attore Giacomo Battaglia ha intrattenuto i piccoli con una significativa favola di pasqua. Gesti importanti che riempiono il cuore e portano la speranza di un sorriso e di un futuro migliore. In fondo, noi viviamo anche di queste cose”.

Nino Botta, segretario Generale FILCA CISL Reggio Calabria commenta: “La partecipazione all’iniziativa è stato un momento pieno di gioia. Rendere felice un bambino e farlo sorridere, aiuta a superare confini e barriere. I loro sguardi hanno avuto il potere di interpellarci, in un modo che non potremo mai ignorare. L’iniziativa messa in atto dalle Federazioni e dal Coordinamento Donne della Cisl del territorio reggino intende promuovere una campagna di sensibilizzazione a favore di tanti bambini che hanno la necessità di affrontare il proprio futuro con un costante sorriso sulle labbra. Infatti, non bisogna dimenticare che il futuro per una società migliore è un compito che spetta a Loro ed è per questo che la Filca Cisl continuerà a collaborare con il coordinamento credendo sull’importanza della sensibilizzazione quale contributo a regalare momenti di serenità e a non rubare il futuro a tanti bambini”.

Soddisfatto dell’iniziativa, il Segretario Generale Giuseppe Larizza della FIT-CISL Reggio Calabria afferma: “I bambini sono il bene più prezioso che abbiamo e non si fa mai abbastanza per loro che sono la ricchezza del nostro domani. L’evento di oggi ci conferma quanto sia generativa la cooperazione”.