Beccati dalla Polfer con 230 grammi di hashish: arrestato un 27enne e denunciato un minorenne

Reggio Calabria. Lo scorso 5 aprile, personale della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Reggio Calabria, durante un servizio di controllo presso la Stazione Ferroviaria di Reggio Calabria “Omeca”, all’arrivo di un treno regionale proveniente dalla jonica, tra i viaggiatori che si apprestavano a scendere dal treno presso quella stazione ferroviaria, hanno individuato un volto a loro noto che, nella circostanza, si accompagnava con un’altra persona. I due, a piedi, dopo aver imboccato viale Aldo Moro, si sono diretti alquanto speditamente verso il centro cittadino. Con il loro comportamento hanno ingenerato sospetti negli operatori di Polizia che, pertanto, li hanno bloccati per la successiva identificazione. I due hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati prontamente fermati. Nel tentativo di divincolarsi, si sono disfatti di un involucro di carta che è stato immediatamente recuperato dagli agenti Polfer.

Accompagnati pertanto in ufficio, sono identificati in Fabio Messina, 27enne nato a Lentini (Siracusa), residente a Brancaleone (RC) ed M.B. di 17 anni, nato in Marocco, residente a Melito Porto Salvo. All’interno dell’involucro di carta lasciato cadere dai due individui, è stato rinvenuto un quantitativo di sostanza stupefacente che, a seguito di accertamenti di laboratorio, è risultato hashish, del peso complessivo di gr. 227,40. Pertanto, il maggiorenne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale di Arghillà, così come disposto dal pm di turno, Walter Ignazzitto. Il minore, invece, è stato denunciato in stato di libertà. L’importante risultato scaturisce dalla continua e capillare attività di prevenzione e controllo svolta dal personale del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Calabria presso le stazioni ferroviarie di competenza, che ha consentito di rinvenire notevoli quantitativi di sostanza stupefacente, nonché di denunciare numerose persone per diversi fatti di reato.