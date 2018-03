Incontro al Ministero con Ryanair e Conferenza Regioni per aeroporti minori

Catanzaro. “L’incontro che si è svolto oggi presso il Ministero dei Trasporti tra il ministro Graziano Delrio, i rappresentanti di Ryanair ed il Presidente della Conferenza delle Regioni, Riccardo Bonaccini, a cui era stato dato mandato, nelle settimane scorse, da alcuni Presidenti di Regione interessate dalla presenza di aeroporti minori come la Calabria, è stato positivo ed ha evidenziato il ruolo e l’importanza degli aeroporti minori ed insulari per lo sviluppo del Paese”. E’ quanto afferma, in una nota, il Presidente della Regione, Mario Oliverio. “Il ministro Delrio – prosegue il Presidente della Giunta regionale – ha confermato l’impegno a rivedere l’aumento delle tasse addizionali sui biglietti aerei varato a fine anno con l’obiettivo di ridurre al minimo gli effetti ed a rivisitare le Linee-Guida relative agli accordi di incentivazione tra linee aeree ed aeroporti. I rappresentanti di Ryanair hanno apprezzato l’impostazione del ministro Delrio ed hanno confermato che le modifiche annunciate consentiranno una diversa valutazione degli investimenti negli aeroporti minori”. “A breve – conclude Oliverio – sarà stilato un calendario di lavoro per affrontare i temi messi sul tappeto con un ruolo attivo della Conferenza delle Regioni”. Va evidenziato che la compagnia aerea Ryanair, che opera presso l’aeroporto di Crotone, era direttamente e particolarmente interessata a questa decisione odierna.