Focus ‘ndrangheta. La Polizia di Stato passa nuovamente al setaccio Sambatello

Reggio Calabria. Ieri sera, la Polizia di Stato, nell’ambito del piano Focus ‘ndrangheta, ha effettuato nella località di Sambatello, con l’impiego di oltre 100 uomini, numerosi controlli e perquisizioni nei confronti di pregiudicati inseriti in alcune delle più agguerrite cosche di ‘ndrangheta. È questo il terzo blitz della Polizia di Stato nella località di Sambatello, dopo i noti fatti di sangue che hanno avuto come teatro quella località, nonché il trentaseiesimo blitz nell’ambito della più ampia strategia operativa volta a contrastare le dinamiche criminali dei contesti territoriali reggini elaborata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I servizi hanno visto, ancora una volta, la cooperazione degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno, delle unità cinofile, nonché con il prezioso ausilio tecnico del personale specializzato del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. In particolare, sono stati sottoposti a controllo 127 persone e 80 veicoli, nonché effettuati 19 posti di blocco. È stato, altresì, elevato 1 verbale per infrazioni al Codice della Strada con il ritiro di 1 carta di circolazione. L’efficace dispositivo di sicurezza, dispiegato dal Questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi, proseguirà anche nei prossimi giorni in altre località ritenute ad alta densità mafiosa.