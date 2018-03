Focus ‘ndrangheta. Controlli della Polizia a Ravagnese, Gallina e in centro

Reggio Calabria. Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi interforze predisposti dal piano Focus ‘ndrangheta, più di 80 uomini della Polizia di Stato hanno effettuato, nei quartieri di Gallina e Ravagnese, nonché nelle centralissime piazze cittadine “Sant’Agostino” e “Garibaldi”, numerosi controlli e perquisizioni nei confronti di soggetti ritenuti inseriti in alcune delle più agguerrite cosche di ‘ndrangheta.

Le attività hanno visto la sinergia operativa degli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno, degli specialisti cinofili, degli uomini e dei mezzi del V Reparto Volo, con l’ausilio tecnico di personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

Questo ulteriore blitz, che si innesta nel più ampio dispositivo di aggressione ai sodalizi mafiosi elaborato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha nuovamente avuto come obiettivo strategico la zona collinare di Gallina, monitorata capillarmente dalle Forze di Polizia, in seguito alla recrudescenza degli episodi criminosi.

La Polizia di Stato continua, altresì, a garantire la sicurezza, con serrati e mirati controlli di persone e mezzi, nelle aree più centrali della città, come Piazza “Sant’Agostino” e Piazza “Garibaldi”.

L’attività di ieri pomeriggio ha consentito, così, di procedere al controllo di 173 persone e 97 veicoli. Sono stati, altresì, effettuati 22 posti di controllo ed eseguite 5 perquisizioni. Nella circostanza operativa, sono state elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada.

Il dispositivo di sicurezza, messo in campo dal Questore della Provincia di Reggio Calabria Raffaele Grassi, proseguirà nei prossimi giorni in altre aree cittadine ritenute ad alta densità mafiosa.