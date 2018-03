“La tristezza ha il sonno leggero”: il 29 aprile la presentazione del romanzo di Lorenzo Marone

Reggio Calabria. Nell’ambito degli incontri con l’autore promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos si terrà venerdì 29 aprile alle ore 17,00 presso la Sala della Biblioteca Comunale Pietro De Nava la presentazione del romanzo di Lorenzo Marone “La tristezza ha il sonno leggero” edito da Longanesi. A presentare il volume sarà il Prof. Francesco Idotta. Lorenzo Marone è nato a Napoli, dove vive, nel 1974. Per quasi dieci anni ha esercitato la professione di avvocato, anche se dentro di me sentiva che quella non era la sua strada. Nel frattempo scriveva racconti. A gennaio 2015 è uscito “La tentazione di essere felici” (Premio Stresa di narrativa 2015, Premio “Scrivere per amore” 2015), giunto ormai alla nona ristampa, i cui diritti sono stati venduti in Germania, Francia, UK, Spagna, Portogallo, Norvegia, Ungheria, Serbia, e Israele. Nel 2016 sono iniziate le riprese del film che sarà affidato alla regia di Gianni Amelio. E sempre nel 2016, il 7 marzo, è uscito il mio nuovo romanzo “La tristezza ha il sonno leggero”, ancora per Longanesi. Da dicembre 2015, inoltre, è iniziata la mia collaborazione con La Repubblica Napoli, sulla quale ho una rubrica intitolata “Granelli”. Il protagonista del libro, Erri Gargiulo ha due padri, una madre e mezzo e svariati fratelli. È uno di quei figli cresciuti un po’ qua e un po’ là, in bilico tra due famiglie e ancora in cerca di se stesso. Sulla soglia dei quarant’anni è un uomo fragile e ironico, arguto ma incapace di scegliere e di imporsi, così trattenuto che nella sua vita, attraversata in punta di piedi, Erri non esprime mai le sue emozioni ma le ricaccia nello stomaco, somatizzando tutto.Finché un giorno la moglie Matilde, con cui ha cercato per anni di avere un bambino, lo lascia.

Da quel momento Erri non avrà più scuse per rimandare l’appuntamento con il suo destino.Circondato da un carosello di personaggi mai banali, Erri deciderà di affrontare, una per una, le piccole e grandi sfide a cui si è sempre sottratto. Imparerà così che per essere felici dobbiamo essere pronti a liberarci del nostro passato, capire che noi non siamo quello che abbiamo vissuto e che, se non vogliamo vivere una vita che non ci appartiene, a volte è indispensabile ribellarci.Anche a chi ci ama.Sarà pronto, ora, a prendere la decisione più difficile della sua esistenza?