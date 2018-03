‘Ndrangheta. Latitante Angelo Romeo arrestato alla Stazione Centrale di Milano dalla Guardia di Finanza di Roma

Milano. Era ricercato da oltre un anno il latitante Angelo Romeo, di 43 anni, ritenuto presunto elemento contiguo ed in affari con esponenti di spicco della nota cosca di ‘ndrangheta Alvaro di Sinopoli e Pesce di Rosarno, entrambe in provincia di Reggio Calabria, tratto in arresto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma presso la Stazione Centrale di Milano.

L’uomo si era sottratto al provvedimento di cattura emesso nel mese di maggio dello scorso anno dal Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito dell’Operazione “Santa Fè”, che aveva consentito alle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro di smantellare una cellula ‘ndranghetista operante nella Piana di Gioia Tauro dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, utilizzando diversi porti commerciali italiani, tra i quali Gioia Tauro, Genova, Livorno e Vado Ligure.

Secondo l’accusa, Romeo – operando in stretto contatto con i fratelli Alvaro, Giuseppe e Vincenzo – si sarebbe occupato della pianificazione dell’importazione dei carichi di droga provenienti dal Sudamerica assicurando il collegamento tra le componenti criminali della fascia jonica calabrese con i fornitori esteri del narcotico.

Proprio a Roma sarebbe intervenuto un importante summit tra Antonio Femia – ora collaboratore di giustizia – Nicodemo Fuda (presunti soggetti apicali dell’organizzazione e dimoranti nella fascia jonica calabrese) ed il referente colombiano del cartello mittente. Scopo dell’incontro era quello di precedere l’arrivo di una partita di stupefacente e definire relativi dettagli.

Nell’ambito delle sempre più incisive attività di monitoraggio disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, tese a verificare la presenza di elementi di cellule ‘ndranghetiste, gli uomini del Gico (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma – dopo complesse attività investigative espletate su tutto il territorio nazionale, sfruttando anche la conoscenza degli ambienti e delle dinamiche criminali di riferimento – sono riusciti ad individuare il latitante Angelo Romeo.

Nel dettaglio, il latitante è stato individuato nei pressi della Stazione Centrale di Milano, mentre si trovava in compagnia di un altro soggetto, anch’egli di origini calabresi (R.V. cl. 84), imparentato con Romeo. Una brutta sorpresa però attendeva il latitante: infatti, tra gli avventori che quotidianamente frequentano ed affollano la Stazione Centrale, vi erano delle Fiamme Gialle. Dopo un primo riconoscimento visivo, il latitante è stato sottoposto a controllo; nella circostanza, Romeo, nel fornire falsi documenti di un anonimo soggetto, originario anch’egli di Sinopoli, ha affermato di essere in procinto di tornare a casa per un periodo di vacanza. Solo dopo essere stato “messo alle strette”, ha confermato le sue vere generalità. Le successive investigazioni, scaturite nell’immediato, hanno consentito di individuare, nella vicina città di Lodi, il covo presso il quale il latitante aveva trovato riparo e di denunciare all’Autorità Giudiziaria il soggetto che si accompagnava con il ricercato per il delitto di favoreggiamento atteso che gli aveva prestato assistenza anche pagando i canoni di affitto ed intestandosi le utenze elettriche per evitare qualsiasi riconducibilità dell’immobile locato al presunto ‘ndranghetista. Romeo è stato associato alla Casa Circondariale “San Vittore” di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria.

Sono in corso ulteriori approfondimenti, finalizzati a ricostruire la rete di connivenze e protezione di cui Angelo Romeo ha potuto godere durante i mesi passati in clandestinità, nonché specifici accertamenti sui documenti falsi esibiti.