Università. Il 26 maggio Open Day al Dipartimento di Agraria

Reggio Calabria. Giovedì 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si aprirà al pubblico – e in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori – per presentare l’offerta didattica e l’attività scientifica.

Di particolare interesse per gli studenti del IV e V anno saranno le conversazioni su temi dell’ambiente, dell’agricoltura e degli alimenti, condotte da Marco Gisotti (https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Gisotti) giornalista e divulgatore, uno dei massimi esperti in Italia di comunicazione ambientale, green economy e green jobs. Ha fondato l’agenzia di studi ambientali Green Factor (www.greenfactoronline.it) e dirige il master in Comunicazione ambientale presso lo Iulm di Milano.

In particolare in questa occasione sono previste due “conversazioni” la prima ad inizio giornata dal titolo “A come Agricoltura, Ambiente, Alimenti”, la seconda al finire della mattinata, dal titolo “ Il futuro è VERDE”, a cui parteciperanno tra l’altro prestigiosi ed autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale e della formazione. Sono previste visite guidate ai nuovi laboratori del Dipartimento da poco aperti, per gruppi di maturandi.