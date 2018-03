I soliti incivili colpiscono ancora: discarica in via Ibico

Reggio Calabria. Ennesimo scempio compiuto dagli “intramontabili” incivili ai danni della città. Imbecilli che, non perdendo il vizietto, riescono a deturpare le vie cittadine depositando scarti domestici ingombranti in spazi pubblici. E’ toccato ieri in via Ibico, una strada in pieno centro che conduce alla copertura del torrente Annunziata. La discarica è formata sul marciapiede accanto ai cassonetti utilizzati per la raccolta giornaliera dei rifiuti e contiene di tutto. Dagli immancabili materassi ai mobili fatti a pezzi ma anche, per finire, cumuli di materiale inerte sparso sulla strada.

Purtroppo bisogna constatare come, nonostante gli sforzi messi in atto dall’amministrazione comunale per contrastare il fenomeno, questo gesto vergognoso continua ad essere compiuto da gente ignorante e mentalmente chiusa ai processi di miglioramento che, ignorando i mezzi a disposizione per smaltire i rifiuti ingombranti, riesce a far apparire ancora una volta la città in uno stato perenne di degrado. Oggi la discarica è stata bonificata, sicuramente un bel segnale, ma la strada da fare è ancora in salita.

Guglielmo Rizzica