Operazione Easy Brand: arrestato “Giulio” il senegalese, dalla “boutique-bancarella” delle griffe false al mercatino di piazza del Popolo alla centrale della contraffazione

Reggio Calabria. Alle prime ore della mattinata odierna, militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, al termine di una articolata e complessa indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria- Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito 16 ordinanze di custodia cautelare, di cui 6 in carcere e 10 agli arresti domiciliari, nonché 40 perquisizioni locali. Si è inoltre proceduto al sequestro preventivo di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.

I provvedimenti, emessi dal gip del tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, hanno posto fine ad una presunta articolata organizzazione criminale, ramificata sul territorio reggino, dedita alla fabbricazione e commercializzazione di capi d’abbigliamento recanti i marchi e i segni delle più note griffe nazionali ed estere contraffatti.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio, ricettazione.

Le indagini, nate dal sequestro di migliaia di capi d’abbigliamento a carico di un cittadino senegalese, nonché dal rinvenimento di un opificio artigianale che non poteva giustificare l’enorme mole di materiale sequestrato, hanno consentito ai “Baschi verdi” del Gruppo di Reggio Calabria di addivenire ad una compiuta mappatura delle aree di vendita ed a delineare compiutamente l’operatività e i ruoli dei numerosi sodali dell’organizzazione.

Le successive attività tecniche, corroborate da appostamenti e pedinamenti, hanno portato all’individuazione dell’intera filiera della contraffazione, dall’acquisto della materia prima “vergine”, direttamente in Turchia, in Cina, nonché in diverse regioni del territorio nazionale, al confezionamento del prodotto finale destinato a rifornire gran parte dei mercati della provincia, nonché ad evadere specifici ordini commissionati anche da clienti operanti fuori dal territorio cittadino. La presunta organizzazione criminale, in cui ogni sodale aveva dei ruoli ben definiti, sarebbe stata capeggiata secondo l’accusa da Giuseppe Spatari (cl. 62) e Lo Macouna (cl. 59), inteso “Giulio”, cittadino italiano di origine senegalese, aveva impiantato sul territorio reggino diversi opifici attrezzati con moderni macchinari industriali per mezzo dei quali era possibile imprimere i marchi delle griffe di moda direttamente sui capi.

In particolare, “Giulio” era famoso tra gli acquirenti del mercatino di piazza del Popolo per la sua “boutique-bancarella”, allestita subito a ridosso della scalinata, dove vendeva liberamente cinture, jeans, scarpe, accessori, tutto rigorosamente griffato e ovviamente falso.

Dagli approfondimenti investigativi è emerso che venivano usati opifici in parte completamente clandestini e in parte operanti in violazione delle norme sui diritti di proprietà industriale, in quanto risultati sprovvisti di qualsiasi tipo di autorizzazione e della licenza di rivenditore ufficiale. A dimostrazione di ciò è stato scoperto un laboratorio tessile con regolare partita Iva ma al cui interno si perpetrava il reato.

In tal modo il sodalizio criminale è stato in grado di creare un vero e proprio mercato “parallelo” del falso di enormi dimensioni ed in grado di compromettere seriamente i canali leciti di rifornimento. Sono stati oltre 150 mila i capi di abbigliamento ed accessori contraffatti sequestrati nel corso dell’indagine. Tra i danneggiati dall’attività illecita vi sono chiaramente anche i consumatori finali, i quali hanno comprato prodotti qualitativamente scadenti e, talvolta, pericolosi per la salute.

L’entità del fenomeno è fotografata dagli esiti complessivi dell’attività investigativa, con la denuncia complessiva di 40 persone, 16 delle quali destinatarie della misura cautelare personale ed il sequestro di:

3 immobili;

7 autovetture;

18 macchinari industriali;

disponibilità finanziarie intestate ai soggetti colpiti da misura cautelare;

oltre 150 mila capi ed accessori d’abbigliamento contraffatti;

I soggetti colpiti dalla misura cautelare in carcere sono:

Spatari Giuseppe, nato a Reggio Calabria cl. 1961 Capone Giovanni, nato a Frattamaggiore (Na) cl. 1970 Lo Macouna, nato in Senegal cl. 1971 Gaye Ei Hadji Malick, nato in Senegal cl. 1971 Singh Jaspal, nato in India cl. 1981 Singh Rajinder, nato in India cl. 1984

I soggetti colpiti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari sono:

Krutko Ganna, nato in Ucraina cl. 1978 Singh Baljit, nato in India cl. 1988 Eranò Stefano, nato a Reggio Calabria cl. 1967 Periti Demetrio, nato a Reggio Calabria cl. 1967 Khtibari Fatiha, nata in Marocco cl. 1986 Kadiri Mohammed, nato in Marocco cl. 1986 Ali Hassan Nabil, nato in Egitto, cl. 1952 Farhat Abdelhamid, nato in Tunisia, cl. 1980 Sarr Mamadou Moustapha, nato in Senegal cl. 1980 Samba Ndoye, nato a Touba (Senegal) cl. 1990

foto Domenico Notaro