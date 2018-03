Liberi professionisti: cosa cambia dal 2017 e quali sono le novità fiscali?

I liberi professionisti, una categoria di lavoratori fin troppo penalizzata dal punto di vista fiscale rispetto ai lavoratori dipendenti, lo riferisce l’Adepp, l’Ente che si occupa della previdenza ed assistenza nei confronti della suddetta categoria. La crisi, secondo i dati rilevati dall’Adepp è iniziata nel 2007 ma è evidente preoccupante che già dal 2008 milioni di lavoratori autonomi italiani, hanno deciso di gettare la spugna ed andare altrove: “anni di fatica, di studio e di spese, concorsi, ansie e tutto questo per ricevere stipendi che si aggirano sugli 800€ più i contributi da versare“. In tanti a trovarsi in questa situazione, in pochi, i liberi professionisti, che dopo tanti anni di sacrifici sono riusciti ad ottenere alti stipendi, tuttavia tassati in maniera esorbitante.

Studi legali costretti ad indebitarsi con la banche, architetti che progettano, svolgendo in maniera professionale la propria attività, molti dei quali senza alcun compenso, commercialisti che lavorano fino a tarda notte. La situazione per i soggetti a regime Iva rispetto ai dipendenti è sicuramente peggiore, la legge di stabilità ha predisposto un nuovo quadro normativo per questa categoria, infatti a partire dal 2017, in particolare i soggetti che sceglieranno la fatturazione elettronica, saranno agevolati in questi ambiti:

– semplificazione degli adempimenti;

– uso del sistema di interscambio gratuito;

– app specifica per rendere la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate semplice e veloce;

– rimborso entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione;

– esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e sugli acquisti.

Questo nuovo metodo che sarà possibile adottare a partire da gennaio, sicuramente non cancellerà le spese relative al versamento dei contributi, ma sarà una buona manovra di ripresa per queste categorie e servirà al fisco per eliminare il fenomeno delle cosiddette false partite Iva. La conservazione sostitutiva delle fatture, sta mettendo sempre più piede nella gestione delle entrate ed uscite delle imprese, ed allo stesso tempo, sta aiutando i privati e l’Agenzia delle Entrate a difendersi da fenomeni come quello dell’evasione fiscale.