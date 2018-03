Giornata Mondiale del Rifugiato. Il Prefetto Di Bari esprime apprezzamento per le “Olimpiadi dell’accoglienza”

Reggio Calabria. Nell’ambito delle iniziative di integrazione dei migranti presenti nel Capoluogo, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Centro Sportivo italiano, il prossimo 20 giugno, presenterà le “Olimpiadi dell’accoglienza” con l’accensione del braciere olimpico. Il Prefetto Michele di Bari esprime apprezzamento per questa iniziativa che rappresenta un momento di aggregazione che va oltre l’attività di primo soccorso ed assistenza agli immigrati. Le “Olimpiadi dell’accoglienza” sono espressione della “rete” di solidarietà costituitasi a sostegno dei migranti stranieri, per garantire loro un’adeguata dignità, non solo nell’immediatezza dello sbarco, ma anche nei successivi periodi di permanenza su questo territorio.

L’evento costituisce, inoltre, un’opportunità di scambio interculturale e di inclusione sociale e promuove lo sport e i valori insiti in esso, come strumento di educazione e di impegno, nell’ottica del miglioramento della qualità della vita dei migranti e della società che li ospita.