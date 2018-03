Scomparsa Marcello Le Piane. Magno: “Se ne va un professionista serio e un gentiluomo”

Reggio Calabria. “Con Marcello Le Piane se ne va un amico, un professionista dell’informazione e un gentiluomo. Sono profondamente addolorato per la sua scomparsa”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Mario Magno che aggiunge: “Il mondo dell’informazione, con Marcello, perde un serio professionista, che con sacrificio e passione, si è fatto strada con merito in un settore difficile e a volte pieno di insidie. Sono innumerevoli i momenti della vita politica, amministrativa, sociale e culturale della nostra regione che Marcello ha immortalato. In ognuno di questi c’era la voglia di rendere un servizio ai cittadini, curato nei minimi dettagli e con estrema puntigliosità. Rimarranno per sempre vivi i suoi modi semplici, eleganti ed accoglienti: un patrimonio indissolubile che non potrà mai essere perso. L’ho conosciuto che era un ragazzo mentre iniziava la sua esperienza lavorativa a VL7 e poi imprenditore in proprio e, infine, con merito alla Rai-Calabria. Mi ha immortalato ed intervistato innumerevoli volte, sempre con grande disponibilità e professionalità. Ricordo e porterò con me il suo dolce sorriso e la sua gioia quando portava sulla sua spalla una nuova telecamera sempre più tecnologica, finalizzata a fare riprese sempre migliori. Non potrò dimenticarlo quando, accanto a giornalisti famosi, questi ne apprezzavano sempre la sua professionalità. Ci mancherà tantissimo. Un pensiero particolare va alla sua famiglia per il momento di grande sofferenza che sta vivendo, alla quale rivolgo le più sentite condoglianze”.