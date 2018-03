Le squadre e i social network: top 3 delle più bizzarre comunicazioni ufficiali

È ormai risaputo che nel mondo del calcio i trasferimenti delle varie squadre durante la fase di calciomercato tendono a rivelarsi un vero e proprio evento, alimentati soprattutto dalle numerose indiscrezioni che precedono la comunicazione ufficiale. È questo il caso di svariati club che nel diffondere la notizia dei propri trasferimenti hanno adottato dei modi piuttosto bizzarri, di cui abbiamo stilato una vera e propria top 3.

Bisogna premettere che in questo campo i social giocano sicuramente un ruolo da protagonisti, essendo i canali preferiti con cui ormai le varie società comunicano le novità. I club quindi si avvicinano al tifoso, arrivando direttamente sui display di smartphone e tablet, stabilendo così un collegamento istantaneo che permette al tifoso di rimanere aggiornato in tempo reale ogni volta che lo desidera.

3. Sead Kolasinac all’Arsenal

L’account Twitter della società il 6 giugno ha annunciato l’acquisto del difensore pubblicando un simpatico gioco indirizzato al pubblico social, consistente nello scovare 10 tra i 9 nomi di calciatori ingaggiati da Arsène Wenger. Le iniziali dei 9 giocatori, avrebbero svelato proprio quello di Kolasinac. Il terzino bosniaco sarà impegnato con la squadra per i prossimi 5 anni ed è andato a sostituire Kieran Gibbs, difensore classe 1989, sempre più vicino al Watford.

2. Lorenzo Pellegrini all’AS Roma

Oltre a Twitter, la società ha usato anche Facebook, per comunicare il colpo, postando un video in cui inizialmente si vede solo parzialmente il calciatore alle prese con un videogioco di calcio. Solo quando il Pellegrini “virtuale” riesce a mettere a segno un gol, la telecamera ne rivela l’identità.

Il centrocampista 21enne, torna alla Roma dopo 2 anni trascorsi tra le fila del Sassuolo, a cui sono andati 10 milioni di euro.

1. John Terry all’Aston Villa

Anche in questo caso è stato il social network Twitter ad annunciare in modo divertente l’acquisizione di John Terry all’Aston Villa, includendo un altro famosissimo colosso di messaggistica istantanea, Whatsapp, simulando una divertente chat di gruppo in cui il difensore si presenta nel nuovo gruppo “Villa” in un botta e risposta tra presidente, allenatore e giocatori a cui seguono simpatiche reazioni di quest’ultimi. Passato all’Aston Villa dopo 22 anni trascorsi militando nel Chelsea, Terry sicuramente metterà a disposizione la sua esperienza e la sua abilità difensiva, accettando la sfida di far tornare in Premier la squadra. Ovviamente i social network hanno un importante ruolo per quanto riguarda la divulgazione di notizie ufficiali, perché tali piattaforme sfruttano la forza della condivisione di massa in tempo reale. Un esempio eccellente in tal senso sono le notizie sui trasferimenti dei calciatori, che ormai vengono divulgate sui social network molto prima della pubblicazione sui quotidiani online. Quindi, per leggere le ultimissime notizie su acquisti e cessioni dei calciatori, le migliori fonti sono o i social media o i siti di scommesse come 888sport che devono necessariamente rimanere aggiornati sulle principali trattative del calcio e assicurarsi di aggiornare le proprie quote in tempo reale, dal momento che le scommesse sul calciomercato valgono tanto quanto una singola partita.

In conclusione, sicuramente la fase di calciomercato così strutturata diventa un vero e proprio evento da seguire con passione e divertimento e con la diffusione dei social anche tra i vari club, le squadre diventano praticamente interattive con i tifosi, avvicinandosi molto di più rispetto al passato e saldando ulteriormente un rapporto che talvolta può avere alti e bassi.