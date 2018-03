Internet. Netoip apre a Reggio Calabria: Fibra tramite tecnologia aerea per superare il digital divide

Reggio Calabria. Oggi un collegamento a internet è diventato indispensabile per qualsiasi attività lavorativa, di studio, di ricerca o semplicemente per scopi ludici e di svago.

Le grandi compagnie non sempre decidono di investire su piccoli territori, la tecnologia cablata richiede investimenti, opere murarie e stradali, burocrazia imponente e quindi i numeri non giustificano spesso le spese infrastrutturali.

Netoip.com è un’azienda marchigiana che offre la Fibra tramite tecnologia Aerea, ossia un complesso di antenne a basso impatto ambientale che consente di portare internet con bassi investimenti e quindi bassi costi per il cliente finale.

L’azienda anconitana ha scelto la Calabria e la Sicilia per offrire i suoi servizi, ed in collaborazione con Tonino Quattrone, titolare della Multiservice 5D ed amministratore di SOS Tech, aprirà oggi, 23 settembre 2017, alle ore 17:30, la prima sede operativa del Sud Italia, scegliendo come base proprio Reggio Calabria.

Abbiamo sentito Tonino che ha fortemente voluto l’azienda: «La nostra missione era poter assolvere ai problemi quotidiani del cittadino, del figlio che va a scuola e deve fare una ricerca, al genitore che desidera connettersi al registro elettronico scolastico, ma anche al professionista, l’agronomo, l’agricoltore che ormai ha improrogabile necessità di internet, ad ottima velocità ed a basso costo. In più, creare nuove attività significa generare occupazione, e se l’attività diventa proficua per il territorio, tutti abbiamo solo a piacerne. Tutto è stato possibile grazie al mio socio, Tonino Petrulli, ed al nostro team, oltre che ovviamente alla grande disponibilità ed intuizione del sig. Giacomo Di Napoli, titolare di Netoip, che ha da subito sposato il progetto. La sede diventerà punti di incontro per i rivenditori, che a breve saranno presenti su tutto il territorio calabrese, oltre che per gli installatori, i tecnici, ma soprattutto il cliente, che desidera pagare la bolletta direttamente in una sede fisica, o ancora lamentarsi di un disservizio, o ancora avere informazioni su questo o quel dettaglio della bolletta.

Andiamo avanti guardandoci indietro. Tecnologia e passione da sempre il nostro motto, con un occhio innamorato per la nostra Calabria, oltre che ovviamente per la tanto bistrattata Reggio Calabria, per una volta prediletta ad altre città del Sud. Concludo citando la frase di Steve Jobs che più si legge nei miei post e nei miei negozi “Stay Hungry, Stay Foolish”».