Polistena. Il 10 ottobre scioperano dipendenti Sgs

Gioia Tauro (Reggio Calabria). In data odierna ed a seguito di assemblea con i lavoratori iscritti abbiamo provveduto a proclamare lo sciopero dei lavoratori addetti al servizio di pulizia all’interno dell’ospedale di Polistena alle dipendenze della società Sgs Srl, con sede a Reggio Calabria. Già nel mese di Giugno 2017 avevamo avviato le procedure di conciliazione e raffreddameto, nel tentativo di risolvere bonariamente la vertenza.

Infatti in due occasioni in data 17/07/2017 e 07/08/2017, abbiamo incontrato presso la Prefettura di Reggio Calabria, l’azienda Sgs e l’Ati Helios soc. Coop. Per tentare di risolvere la questione. Ma nulla è purtroppo cambiato. Ad oggi infatti i lavoratori non ricevono regolarmente il pagamento della retribuzione e le scelte aziendali hanno visto una diminuzione dell’orario di lavoro senza che a nostro avviso fosse necessaria ed abbiamo chiesto di sapere che fine hanno fatto le ore di ausiliariato destinate all’ospedale di Polistena.

Abbiamo chiesto in più occasioni di avere copia dell’offerta tecnica organizzativa, necessaria per capire quello che questa azienda stava attuando in merito alla riduzione oraria ai dipendenti, richiesta sempre negata da parte dell’azienda addetta al servizio e da parte dell’Ati, che ci ha costretto così a fare richiesta di accesso agli atti direttamente all’Asp di Reggio Calabria. Riteniamo essenziale la trasparenza negli atti di gara e per tanto, andremo avanti affinchè i lavoratori abbiano piena chiarezza sulle azioni intraprese da questa azienda.

Riteniamo inoltre essenziale la regolarità del pagamento della retribuzione, poiché molti di questi lavoratori sono monoreddito e con una retribuzione bassa, che se viene a mancare, fa saltare l’intera economia familiare. Rimarchiamo inoltre, che l’azienda non può con un semplice volantino, scaricare la responsabilità del mancato pagamento all’Asp di Reggio Calabria, per il mancato pagamento delle fatture e quindi ci chiediamo che solidità finanziaria hanno avuto la Sgs e la Capofila Ati Helios società cooperativa, per avere ottenuto un appalto così importante e consistente? Quali garanzie e sicurezze hanno dato queste aziende all’Asp? Ce lo chiediamo, perché alla prima difficoltà a rimetterci sono sempre i lavoratori e queste cose in un appalto pubblico, non possono e non devono accadere, anche e soprattutto quando difronte ci sono i lavoratori, le loro famiglie e ci sono anche i cittadini e gli ammalti che giornalmente utilizzano il presidio ospedaliero di Polistena e che hanno il sacrosanto diritti di avere un ospedale pulito. Per questi motivi, i lavoratori, cosi come da comunicazioni invitate alla Prefettura a Commissione di garanzia sugli scioperi, alla Sgs, all’Ati Helios società coop ed alla stessa Asp di Reggio Calabria, incroceranno le braccia per l’intera giornata del 10 ottobre 2017.

Valerio Romano

Segretario Generale Filcams Cgil Gioia Tauro