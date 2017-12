Taurianova. Semplificazione delle procedure per il distacco della rete idrica

Taurianova (Reggio Calabria). Al fine di semplificare la procedura di distacco degli allacci alla rete idrica per la dismissione delle utenze, il Consiglio comunale ha recentemente approvato una modifica al regolamento vigente in materia. A seguito di tale modifica, il richiedente distacco può essere autorizzato dall’ufficio tributi competente, previa verifica della posizione contabile, a procedere direttamente all’operazione di chiusura dell’utenza, tramite un idraulico autorizzato.

L’utente dovrà contestualmente provvedere a consegnare all’Ente il contatore distaccato e una foto dell’ultimo dato di consumo. Successivamente, i tecnici comunali interverranno solo per apporre il sigillo e per una verifica dell’operato. Completata la verifica, l’ufficio tributi depennerà il nominativo dal ruolo della relativa imposta comunale. In tal modo, si snellirà la procedura di distacco delle utenze che consentirà, altresì, di agevolare l’azione di monitoraggio della rete idrica, con lo scopo di individuare e sanzionare gli utenti abusivi.