Incendio presepe. Il segretario-questore Neri: “Lo ricostruiremo, farò la mia parte”

Reggio Calabria. “L’incendio divampato la scorsa notte a Catona e che ha distrutto la ‘Natività’ allestita in piazza Matteotti dal gruppo locale Scout e da altre realtà associative del territorio, è un’offesa per l’intera comunità catonese. Una comunità operativa, sana, intaccata nella propria sensibilità cristiana”. E’ quanto sostiene il segretario-questore del Consiglio regionale Giuseppe Neri , che aggiunge : “Il Presepe, amorevolmente costruito dal gruppo Agesci, rappresentava un bellissimo messaggio di speranza e di fraternità. Valori inestimabili che il Natale condensa vigorosamente attraverso dei simboli come quello della Natività. Per questo, il gesto di ‘poveri’ vandali è inqualificabile e provoca rabbia, se si considera che è stata presa di mira un’immagine di armonia e il messaggio che ne deriva. Segno tangibile di degrado umano ancor prima che educativo”.

Neri rivolge l’invito ai ragazzi del gruppo scout, ma anche a chi, ogni giorno, si impegna in un servizio credibile di aggregazione sociale: “Continuate con la stessa passione e con lo stesso entusiasmo, perché le vostre virtù e la vostra integrità, riempiono un deprimente vuoto morale in una società ostaggio di un’allarmante crisi di valori, soprattutto cristiani. Ricostruiamo il Presepe. Da cittadino di Catona farò la mia parte!”