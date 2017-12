Pullman con 45 passeggeri capovolto allo svincolo di Villa San Giovanni

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Un pullman della “Baltour” con 45 passeggeri a bordo, proveniente da nord e diretto in Sicilia, si è capovolto su un fianco allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni. Circa 15 i feriti più seri, condotti in ospedale per accertamenti. E’ accaduto stamattina poco prima delle ore 6:00. Immediati i soccorsi ad opera della Polizia Stradale, delle Volanti, dei vigili del fuoco (intervenuti con tre squadre, due dal comando provinciale e una dal distaccamento di Villa San Giovanni) e del personale di tre ambulanze. Da una primissima ricostruzione della dinamica sembra che l’incidente sia autonomo, ovvero non vi siano altri veicoli coinvolti. Sono in corso accertamenti della Polizia stradale per l’esatta dinamica e per stabilire le cause dell’incidente.