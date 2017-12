Palmi. False generalità ai Carabinieri: arrestato, era in semilibertà e scontava permesso premio

Palmi (Reggio Calabria). Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palmi hanno arrestato Domenico Sgarlata, 38enne, gioiese, accusato di aver fornito false generalità ai militari dell’Arma.

Nella circostanza, i Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale nel centro urbano di Palmi, hanno fermato una persona sorpresa alla guida di un ciclomotore senza casco. L’uomo, però, sosteneva di non disporre dei documenti e ha riferito false generalità ai militari.

Condotto in caserma per le verifiche di rito, il personale del Nucleo Radiomobile ha appurato come il fermato, ovvero Domenico Sgarlata, si trovasse in regime di semilibertà e stesse scontando un permesso premio concesso durante le festività natalizie, trasgredendo anche alle prescrizioni impostegli circa il luogo in cui usufruire del beneficio. Tratto quindi in arresto, è stato condotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria.