Reggio Calabria non avrà il suo Capodanno in Piazza Duomo

Reggio Calabria. Dietrofront del Comune sull’organizzazione del “Capodanno in Piazza Duomo”. L’evento, che già aveva suscitato nei giorni precedenti un vespaio di polemiche, adesso è stato annullato. In principio, alla presentazione del cartellone natalizio del Comune, era prevista l’organizzazione della serata (in forma gratuita) a cura del “Comitato Corso Sud”, così come aveva fatto lo scorso anno, registrando un buon numero di presenze. Poi, la svolta. Il Capodanno sarebbe stato organizzato dall’associazione “Deep Club”, che oggi figura organizzare la festa di fine anno all’Oasi, e perciò il Comitato Corso Sud avrebbe dovuto smontare il 31 e rimontare l’1 gennaio gli allestimenti dei mercatini di Natale per fare spazio al nuovo palco. Oggi invece il nuovo colpo di scena: revocata l’autorizzazione poiché l’associazione Deep Club rinuncia all’organizzazione dell’evento. E in piazza Duomo non resta nemmeno l’albero di luci che “Fattorie della Piana” ha già smontato.

Di seguito la delibera del comune con la quale si dispone l’annullamento del “Capodanno di Piazza Duomo”