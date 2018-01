Cresce il mercato online, soprattutto quello dei giochi!

Fare acquisti online comporta numerosi vantaggi e il numero di italiani consapevoli di ciò aumenta a dismisura, anche se la differenza rispetto ad altri paesi europei è ancora notevole. Sicuramente, però, in Italia si registra una crescita del settore che riguarda i giochi online. Se infatti qualche decennio fa il web veniva usato solo per effettuare ricerche di studio o per motivi strettamente lavorativi, oggi si è aperto alle più variegate forme di intrattenimento, offrendo anche dei servizi che prima appartenevano esclusivamente alla televisione.

In questa nuova prospettiva gli utenti appassionati di giochi trovano nel web il paese dei balocchi. A riprova di ciò ci sono i numeri riportati da AGIMEG, che registra solo a novembre per i giochi da casinò un incremento di spesa del 16,8% e per il poker a torneo un rialzo del 3,1%. Per dirla in cifre, lo scorso anno al casinò online sono stati spesi 41,3 milioni di euro mentre nello stesso mese quest’anno si è giunti al superamento dei 48 milioni.

Cifre da capogiro, dunque, per questo nuovo business che sembra non conoscere crisi e che va ad arricchire direttamente le casse dello Stato, soprattutto se consideriamo che da gennaio fino a novembre del 2017 la spesa complessiva sui casinò online è stata di 508,5 milioni di euro.

A dirla tutta, diversi sono i fattori che ogni giorno contribuiscono a portare i giochi online alla ribalta. Sul web, oltre ad essere presenti numerosi siti di giochi informativi sulle varie case da gioco, con particolare riferimento a quelle che offrono le slot machine, è possibile anche usufruire di diverse agevolazioni. Oltre all’ampia scelta, vi sono anche dei portali divenuti famosi fra i giocatori perché forniscono bonus per i casino online e che devono i loro introiti alla pubblicità. È un mercato che cresce a dismisura anche grazie ai provvedimenti messi in atto per contrastare il gioco illegale. Infatti tra i vantaggi dei siti di giochi online vi è anche la facilità di attestarne la validità, poiché ogni piattaforma di gioco regolare viene certificata dal logo AAMS.