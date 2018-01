Polfer, il resoconto delle attività durante le festività natalizie

Reggio Calabria. Nell’ambito dell’attività dei servizi di prevenzione e repressione predisposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria nelle festività Natalizie appena trascorse ed in particolare dal 18 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, sono stati espletati servizi specifici finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a bordo dei treni viaggiatori e nelle Stazioni Ferroviarie. L’attività in menzione che si inquadra nell’ambito di un dispositivo di sicurezza su scala nazionale, ha visto impegnate, nell’ambito di questa giurisdizione compartimentale, 70 pattuglie che hanno assicurato la scorta a 140 treni tra le corse di andata e quelle di ritorno.

A fronte dei 10 fatti criminosi denunciati sono state controllate 1600 le persone, di cui 3 deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria ed una è stata arrestata. L’attività è stata svolta da numerosi operatori, cha hanno fatto ricorso anche all’uso di metal detector ed all’impiego di unità cinofile per aumentare la percezione di sicurezza da parte dei numerosi cittadini in viaggio sui treni in occasione delle festività natalizie.