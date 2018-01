Frana sulla SS 18 al Km. 499+400 in località S. Barbara di Bagnara Calabra

Bagnara Calabra (Reggio Calabria). Nella serata di ieri 10 novembre, a seguito del movimento franoso che ha interessato la SS. 18 in località S. Barbara, il Prefetto Michele di Bari ha tempestivamente convocato l’unità di crisi per coordinare gli interventi necessari alla messa in sicurezza ed all’immediato ripristino della viabilità lungo l’importante arteria stradale. Alla riunione hanno partecipato, oltre alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco, i rappresentanti dei Comuni di Scilla, Palmi e Bagnara, della Protezione Civile Regionale, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di ANAS Autostrade e di ANAS Viabilità. Al fine di ridurre al minimo i disagi derivanti dall’ interruzione della circolazione stradale, nel corso della riunione è stata monitorata l’attività degli operai dell’ANAS, che coadiuvati e supportati da una squadra dei Vigili del Fuoco, hanno incessantemente operato per sgomberare tutto il materiale che ostruiva la carreggiata Alle 23.50 della serata di ieri la circolazione stradale è stata ripristinata su entrambe le corsie, e nelle more dei necessari lavori di ripristino e messa in sicurezza del costone interessato, è stato disposto da ANAS viabilità un presidio di vigilanza assicurato mediante proprio personale, ed un’intensificazione dell’attività delle pattuglie della Polizia Stradale nel tratto S. Trada – S. Elia di Palmi. Anche nella giornata odierna l’Anas sta operando per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato. La situazione è seguita costantemente dalla Prefettura