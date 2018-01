Scarcerato a Paola per i domiciliari a Locri, si era “scelto” un albergo a Gioia Tauro: arrestato dai Carabinieri

Gioia Tauro (Reggio Calabria). Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato, Badr Shalby Mohamed Sourour, egiziano 48enne, per violazione degli arresti domiciliari. In particolare l’extracomunitario, dopo essere stato scarcerato il giorno prima dalla casa circondariale di Paola e sottoposto alla nuova misura degli arresti domiciliari nel Comune di Locri, non è mai giunto presso il domicilio eletto ed è stato rintracciato dai Carabinieri presso un albergo di Gioia Tauro. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.