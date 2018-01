Domenica la presentazione di “Servizi Italia” con Brunetta e Occhiuto

Reggio Calabria. Si chiama “Servizi Italia”, il nuovo strumento per privati e imprese che aprirà i battenti a Reggio Calabria. L’iniziativa, verrà presentata domenica 14 gennaio, alle ore 09:45, in una conferenza stampa presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, alla quale parteciperanno fra gli altri, oltre al Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Calabria, Nino Foti, che ha curato l’iniziativa, il Presidente dei Deputati di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, il vice Presidente dei Deputati di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, e i responsabili del progetto Pasquale Calzetta, Roberto Alicandri e Alessandro Paltoni.

“L’iniziativa che presenteremo domenica – spiega Foti – e che prenderà vita dalla prossima settimana nella nuova sede a Reggio Calabria, costituirà un importante punto di riferimento per tutti i cittadini, in quanto consentirà di usufruire gratuitamente di assistenza in materia fiscale, con prestazioni quali redazione del modello Unico, del 730 o dell’ISEE, di assistenza in materia pensionistica con affiancamento diretto sia per il datore di lavoro che per il dipendente e di molti altri servizi che verranno presentati nel corso della conferenza stampa. Verranno inoltre illustrati – continua Foti – i partner aderenti all’iniziativa, che sarà curata in collaborazione con l’Associazione Servizi Italia ed è già operativa in diverse Regioni Italiane, e tutte le modalità per poter usufruire dei servizi offerti. Sempre nel corso della conferenza stampa – conclude Foti – alla presenza del Responsabile Provinciale degli Enti Locali di Forza Italia Vincenzo Barca e di diversi amministratori locali della nostra Provincia, verrà presentato un programma operativo che prevede l’apertura nei prossimi mesi di altre sedi territoriali che consentiranno a ‘Servizi Italia’ di raggiungere così tutti i cittadini della nostra Provincia”.