Incontro per la messa in sicurezza del costone pericolante sulla Armo-Santa Venere

Reggio Calabria. E’ stato effettuato nella giornata di oggi un incontro tecnico avente in oggetto la strada di collegamento tra Armo e Santa Venere, sulla quale nei giorni scorsi una relazione tecnica redatta dal personale dei Vigili del Fuoco e trasmessa al Comune di Reggio Calabria aveva segnalato un possibile pericolo sul transito per eventuale caduta di grossi massi, generato dal maltempo della settimana scorsa.

Nei giorni scorsi il settore Urbanistica dell’Amministrazione comunale aveva provveduto all’interdizione al traffico veicolare del tratto pericolante sulla strada collinare. Nella giornata di lunedì sarà effettuato un nuovo sopralluogo, alla presenza del delegato alla viabilità della Città Metropolitana Demetrio Marino, del delegato comunale alle manutenzioni stradali Filippo Burrone, del delegato alla Protezione Civile Antonio Ruvolo e del personale degli uffici tecnici del Comune e della Città Metropolitana al fine di avviare l’intervento di messa in sicurezza del costone e riaprire l’arteria stradale al traffico veicolare.