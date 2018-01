Tavolo agrumi al Ministero. Molinaro (Coldiretti): «Dal 6 marzo innalzamento al 20% di succo nelle aranciate»

Catanzaro. Si è riunito al Ministero Agricoltura il tavolo del settore agrumicolo. La riunione è stata organizzata per affrontare con strumenti operativi la crisi del comparto. L’obiettivo è di restituire competitività all’agrumicoltura attraverso un approccio realmente integrato e capace di utilizzare tutte le risorse a disposizione per gli imprenditori agrumicoli. Ciò deve passare principalmente attraverso il Fondo Agrumicolo triennale di 10 milioni di euro previsto in Legge Stabilità 2018 e ottenuto con un emendamento della Coldiretti.

“Il settore agrumicolo è strategico per la Calabria ed importante per il paniere Made in Italy e per questo – dichiara Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria che ha partecipato all’incontro – necessità di una forte convergenza di strategia tra MIPAAF, la filiera e il Dipartimento Regionale Agricoltura. La Regione deve attivare il bando tematico con la misura 4.1 del PSR per la riconversione varietale al fine di migliorare la competitività sul mercato. L’impegno assunto dal MIPAAF con il coinvolgimento di CREA per un supporto sul fronte fitosanitario al fine garantire materiale certificato impone uno sforzo di mappature delle aree vocate per una più completa ristrutturazione dell’agrumicoltura calabrese”.

La conclusione dell’incontro all’insegna di una strategia nazionale condivisa ha consolidato l’impegno di coordinamento del MIPAAF, utilizzando le poche ma disponibili risorse nazionali, un forte ed indispensabile impegno sui PSR regionali e un ruolo più coerente delle OP con i programmi operativi dell’OCM. Altro impegno, su richiesta di Coldiretti, assunto dal MIPAAF è il decreto per l’origine obbligatoria del succo nei succhi di frutta e bibite. Sicuramente il 6 marzo p.v., giorno dell’entrata in vigore della norma che rende obbligatorio l’innalzamento della percentuale al 20% minimo di succo nelle aranciate rafforzerà la strategia di valorizzazione con la soddisfazione dei consumatori.