Crotone. Servizio di controllo del territorio dei Carabinieri, due arresti per spaccio al quartiere Tufolo (photogallery)

Crotone. Il 9 febbraio 2018, i Carabinieri della locale Compagnia unitamente ad unità cinofile della Squadrone Cacciatori Eliportato di Vibo Valentia hanno attuato uno straordinario e mirato servizio coordinato di controllo del territorio. Nello specifico, una trentina di carabinieri hanno dato esecuzione ad una perquisizione di una palazzina di cinque piani nel quartiere Tufolo, ove sono state identificate 22 persone, controllati veicoli ed eseguite perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

L’attività ha consentito di arrestare per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, P.L., già detenuto domiciliare, crotonese di 29 anni, disoccupato, trovato in possesso di 1,200 Kg di sostanza del tipo marijuana e relativo materiale per il confezionamento, nonché G.C. 21enne, operaio crotonese, trovato in possesso di gr. 58 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, il tutto posto sotto sequestro.