Elezioni. Alemanno a Reggio Calabria per presentare la candidatura di Tilde Minasi

Reggio Calabria. Lunedì 12 Febbraio alle ore 11,30, presso la sede del Movimento Nazionale per la Sovranità in via Miraglia n. 5 a Reggio Calabria, si svolgerà un incontro con la stampa al quale prenderanno parte i coordinatori provinciale e di Reggio Città di Mns Ernesto Siclari e Franco Germanò, il Coordinatore Città Metropolitana della Lega Nuccio Recupero, la candidata al Senato Tilde Minasi nella lista Lega – Salvini Premier e il segretario nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità Gianni Alemanno. Sarà un’occasione per illustrare programmi e obiettivi ma, soprattutto, per ribadire la necessità che il territorio reggino e calabrese sia rappresentato in Parlamento da una donna figlia di questa terra.

Franco Germanò – Mns

Ernesto Siclari -Mns