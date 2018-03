Elezioni, continua il tour di Federica Dieni (M5S) in Calabria. Prossime tappe a Sant’Eufemia e Campo Calabro

Reggio Calabria. Continua il tour elettorale di Federica Dieni nella provincia di Reggio Calabria. La deputata del M5S, ricandidata alle prossime elezioni nel collegio uninominale della città dello Stretto, domani (alle ore 10) incontrerà i cittadini di Santa Eufemia d’Aspromonte. Nel corso della sua visita, Dieni illustrerà i 20 punti del programma del Movimento 5 Stelle e dedicherà particolare attenzione alle problematiche del territorio aspromontano, per anni ignorato sia dai governi regionali di centrodestra che da quelli di centrosinistra.

La seconda tappa della portavoce del M5S sarà Campo Calabro, la cittadina in cui Dieni è nata e cresciuta. Qui la deputata parteciperà (alle ore 17) all’inaugurazione di un Punto d’incontro aperto a tutti i cittadini, che così potranno presentare le loro proposte per il miglioramento dei servizi e sottolineare le loro eventuali carenze.

«È mia intenzione – spiega la Dieni – visitare tutti i comuni della provincia di Reggio prima del voto del 4 marzo. Sarà un viaggio dentro i problemi quotidiani di cittadini abbandonati al loro destino da una politica miope e disinteressata alle sorti delle comunità che avrebbe dovuto amministrare».