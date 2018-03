Elezioni. Fratelli d’Italia presenta i suoi candidati calabresi al Senato

Reggio Calabria. Fratelli d’Italia scalda ufficialmente i motori in vista della tornata elettorale del prossimo 4 marzo. Domani, nella sala Monteleone del Consiglio regionale alle ore 18, verrà presentata al pubblico la rosa dei candidati al Senato per la Calabria. Sarà un appuntamento molto sentito per conoscere idee, valori e programmi e che vedrà tra i protagonisti dell’evento Isabella Rauti, capolista nel listino proporzionale calabrese di Fratelli d’Italia, seguita da Massimo Ripepi indicato tra i papabili eletti a rappresentare la Calabria nelle aule parlamentari, Alessandra Polimeno e Giovanni Iaconis.

Cresce dunque la trepidazione per l’appuntamento al voto a cui saranno chiamati milioni di italiani tra tre settimane e che servirà ai partiti come termometro di preferenze e consensi. Proprio il partito di Giorgia Meloni viene indicato nei sondaggi tra le forze parlamentari che animeranno la prossima legislatura, con un input ideologico improntato fortemente alla tutela dell’identità nazionale, alla crescita economica e sociale della Patria.

Fratelli d’Italia Reggio Calabria