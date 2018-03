“Giorno del Ricordo”, il Comitato 10 febbraio rinvia la commemorazione causa maltempo

Reggio Calabria. Ci duole annunciarvi che a causa delle cattive condizioni meteo, la commemorazione in onore degli esuli e dei martiri delle foibe è rimandata. L’area in cui è presente la stele di Norma Cossetto, già in condizioni pietose a causa dell’incuria della nostra amministrazione comunale, con la pioggia notturna è diventata un acquitrino. A Dio piacendo, si svolgerà nello stesso luogo domenica 18, alle ore 17:30.

Comitato 10 Febbraio – Reggio Calabria