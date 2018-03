Marina di Gioiosa Jonica. Al via il Carnevale 2018

Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). La Pro Loco “Per Gioiosa Marina” è lieta di annunciare che l’11 febbraio 2018 dalle ore 15:00 e martedì 13 febbraio dalle ore 10:00 tornerà il Carnevale. La nostra associazione, come da molti anni a questa parte si è impegnata per realizzare nuovi carri allegorici per colorare il nostro paese di allegria e gioia confermando una manifestazione che ogni anno regala soddisfazioni e premia i nostri sforzi. Come ogni anno il tema dei carri trova ispirazione nei beniamini dei bimbi, cartoni animati e personaggi seguiti durante l’anno, che saranno a disposizione per farsi fotografare insieme a loro. Il consiglio è sempre lo stesso: porta i tuoi bimbi a sfilare con noi rigorosamente in maschera e magari fatelo anche voi. Il carnevale è un’occasione di svago che crea momenti memorabili nei ricordi dei nostri figli ed è per questo che crediamo sia un ottimo modo per rendersi utili.

Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dei carri allegorici, le persone che hanno collaborato, le Istituzioni e i soci della Pro Loco che hanno speso tempo e sforzi per creare nuovi emozioni fruibili da tutti coloro che parteciperanno domenica 11 febbraio dalle ore 15:00 e martedì 13 febbraio dalle ore 10:00. Ricordiamo che in caso di maltempo la manifestazione verrà spostata alla settimana successiva con gli stessi orari.

Il direttivo e i soci della Pro Loco Per Gioiosa Marina