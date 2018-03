Melito Porto Salvo. Inaugurazione sede elettorale di Liberi e Uguali con Nico Stumpo

Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria). Oggi pomeriggio alle 18.00 in Via Nazionale 47 a Melito Porto Salvo, alla presenza della candidata locale all’uninominale alla Camera dei Deputati Domenica Vinci e al dirigente nazionale e capolista al proporzionale alla Camera dei Deputati Nico Stumpo, verrà inaugurata la sede elettorale di Liberi e Uguali e presentata l’offerta politica ai cittadini per le prossime elezioni del 4 Marzo.

Saranno presenti insieme all’On. Nico Stumpo e alla melitese Domenica Vinci, i dirigenti locali e provinciali di Liberi e Uguali, il consigliere metropolitano e candidato alla Camera dei Deputati Filippo Quartuccio, , il coordinatore provinciale di Articolo 1- Mdp Alex Tripodi e tutto il gruppo dirigente di Mdp dell’area grecanica. Sarà l’occasione per i candidati e per gli esponenti di Liberi e Uguali di incontrare i cittadini ed esporre le idee e le proposte per l’imminente appuntamento elettorale.