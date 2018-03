Nicotera. Faceva rientro al Cas con mezzo chilo di marijuana, arrestato richiedente asilo

Nicotera (Vibo Valentia). Stava facendo rientro al Cas di Nicotera che lo ospita da una ventina di giorni il venticinquenne cittadino nigeriano richiedente asilo Philemon Ikalumen, quando, nel primo pomeriggio di ieri, è stato fermato e sottoposto a controllo dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile. I sospetti che hanno indotto i poliziotti a fermare in strada il cittadino nigeriano sono stati subito confermati dall’infallibile fiuto del pastore tedesco Max, componente di Unità Cinofila dell’ufficio prevenzione generale, che si è immediatamente avventato sul borsone da viaggio del passante.

Al suo interno sono stati rinvenuti 425 grammi di marijuana sigillati nel cellophane dentro una scatola da scarpe. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato associato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito della stessa operazione, in un casolare abbandonato poco distante dal Cas, con l’ausilio delle Unità Cinofile sono state poi trovate e sequestrate a carico di ignoti altre quattro dosi di marijuana. L’attività svolta, frutto della sinergia tra le diverse articolazioni della Questura di Vibo Valentia, è parte di una più vasta strategia di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nelle zone maggiormente a rischio della provincia, e sarà periodicamente ripetuta nelle prossime settimane.