Reggio Calabria. Pregiudicato arrestato dalle Volanti per evasione dai domiciliari

Reggio Calabria. Prosegue l’attività di intensificazione di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, disposta dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, che quotidianamente viene realizzata dagli agenti delle Volanti. Il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal vice questore aggiunto Luciano Rindone, nei giorni scorsi ha arrestato un 45enne pregiudicato per estorsione sottoposto a detenzione domiciliare.

L’uomo, contravvenendo alle disposizioni dell’autorità giudiziaria, era uscito dalla propria abitazione senza dare comunicazione alle Forze dell’Ordine. L’arrestato ha dichiarato agli operatori delle Volanti di essere uscito da casa solo dopo aver dato comunicazione ad altra Forza di Polizia salvo poi essere smentito dagli accertamenti del personale della Sala Operativa che ha verificato che il detenuto era uscito dalla sua dimora in modo arbitrario, incurante delle prescrizioni.

Dell’avvenuto arresto è stata data comunicazione al PM di turno della Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto che l’arrestato venisse posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.