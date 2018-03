Reggio Calabria. Squadra Mobile arresta un rumeno per stalking

Reggio Calabria. La Sezione “Reati contro la persona, in danno di minori e sessuali” della Squadra Mobile di Reggio Calabria, diretta dal primo dirigente Francesco Rattà, a conclusione di serrate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, stamattina ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del cittadino rumeno Laurentiu Ciubotaru classe 1975, in quanto ritenuto presunto responsabile di atti persecutori posti in essere nei confronti dell’ex compagna, anch’ella di origini rumene.

Le condotte persecutorie, reiterate nel tempo nei confronti della donna, avevano raggiunto il culmine all’inizio di quest’anno, tanto da richiedere più volte l’intervento delle Forze dell’ordine. L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile ha permesso di accertare che l’uomo, dopo aver avuto una relazione con la vittima, iniziata a settembre del 2016 e interrotta poco dopo dalla donna per le violenze continuamente subite, aveva iniziato ad appostarsi sotto la casa del datore di lavoro a cui la vittima faceva da badante, dove, più volte, la strattonava, la insultava, la schiaffeggiava e le stringeva il collo, minacciandola di morte.

Gli atti di violenza avevano costretto la donna a cambiare radicalmente le abitudini di vita, a chiudersi in casa, a rinunciare perfino a camminare per strada e quindi a non essere più in grado di provvedere alle ordinarie occupazioni della vita quotidiana.

Le dichiarazioni della vittima sono state riscontrate dagli investigatori della Polizia di Stato attraverso l’audizione di soggetti che erano a conoscenza delle vessazioni subite dalla stessa, nonché mediante accurati accertamenti effettuati sulle applicazioni di messaggistica istantanea di apparati telefonici cellulari, che hanno consentito di acquisire numerose comunicazioni dal contenuto assillante e persecutorio effettuate dallo stalker al fine di indurre la vittima a riallacciare con lui la relazione, nonostante quest’ultima non fosse intenzionata a farlo.

Non riuscendo nell’intento di riconciliarsi con la donna, l’uomo aveva iniziato a tenere atteggiamenti molesti nei confronti di soggetti in rapporto con lei anche per ragioni di lavoro. Sulla scorta degli elementi acquisiti, questa Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Ciubotaru il quale, nella mattinata odierna, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile e condotto presso la casa circondariale di Arghillà a disposizione dell’autorità giudiziaria.