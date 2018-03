Stilo. Spari contro l’automobile del consigliere comunale Vincenzo Sorgiovanni

Stilo (Reggio Calabria). Ignoti la scorsa notte hanno esploso due colpi di pistola contro l’automobile del consigliere comunale di minoranza del Comune di Stilo, Vincenzo Sorgiovanni. L’autovettura, una Lancia Delta, era parcheggiata in un garage aperto sotto casa del consigliere comunale, in via Cattolica. Stamattina Sorgiovanni si è accorto della sgradita sorpresa, ed ha sporto denuncia presso la locale Stazione Carabinieri, dipendente dalla Compagnia di Roccella Jonica. I proiettili hanno mandato in frantumi il lunotto posteriore, uno si è conficcato nella targa, e un altro ha forato uno pneumatico.

Vincenzo Sorgiovanni, di 29 anni, è avvocato penalista. E’ entrato in consiglio comunale, primo degli eletti, nel 2016 con la lista civica “Per la rinascita”, contrapposta alla lista civica che ha espresso il sindaco Giancarlo Miriello. Da dicembre scorso sono apparsi in paese dei volantini anonimi, con accuse lanciate contro il consigliere di minoranza, e contro suo padre, Francesco Sorgiovanni, noto giornalista del Quotidiano del Sud. Nel documento anonimo si rimprovera il consigliere comunale, e suo padre giornalista accusato di esserne il “suggeritore”, di essere passato alla maggioranza. Vincenzo Sorgiovanni a volte ha votato a favore della maggioranza su singole proposte ma solo perché ritenute valide per l’interesse dei suoi concittadini, ma non ha mai formalizzato un passaggio politico nella maggioranza. Secondo quanto si è appreso si escluderebbe che l’intimidazione possa essere ricollegabile alla sua attività professionale di penalista.

Fabio Papalia