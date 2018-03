Varapodio. Omicidio in campagna: ucciso un pastore a colpi di fucile

Varapodio (Reggio Calabria). Omicidio in campagna. Oggi alle ore 13.00 circa in contrada Salvatore, nel Comune di Varapodio, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, su segnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Bruno Muratore, 65enne nato a Oppido Mamertina, da Messignadi, pastore, pregiudicato per reati di armi e omicidio. L’uomo durante la mattina è stato attinto da colpi di fucile nell’area rurale dove gestiva degli ovini. Sono in corso indagini dei Carabinieri.

Fabio Papalia