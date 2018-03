Reggio Calabria. Francesco Talarico (Udc): “Affronteremo le esigenze del territorio tutti insieme. Nicolò accanto a noi in una battaglia di tutti”

Reggio Calabria. Stamane nell’area di Palazzo Campanella, nel corso della presentazione della candidatura di Francesco Cannizzaro al collegio di Gioia Tauro, è intervenuto il candidato di centrodestra di Reggio Calabria, Francesco Talarico che dopo aver ringraziato Cannizzaro, a margine della stessa ha dichiarato:”Ritengo che la città di Reggio Calabria, che ho ritrovato in una situazione deteriore, abbia bisogno di essere risollevata da una azione politica forte, unita e di centrodestra. Ritorno sul territorio reggino dopo gli anni della Presidenza del Consiglio regionale ed è evidente lo sfascio protratto dal centrosinistra nei vari livelli nazionale, regionale e comunale.

Conosco Reggio come una Città dalla forte identità, i cui abitanti hanno a cuore i problemi della collettività e che, pertanto, non si abbandoneranno ad un voto di protesta, ma sceglieranno un voto di rappresentanza del loro territorio e delle loro esigenze nel centrodestra, futura maggioranza di governo nazionale. Abbiamo iniziato questa battaglia con passione e amore per il territorio, con la determinazione di affrontare le emergenze della viabilità aerea e le problematiche tutte, rimanendo insieme” ed ha richiamato l’attenzione di tutti su ” Sandro Nicoló, mio vicepresidente del Consiglio, conosco la sua linearità, il suo consenso, la sua correttezza, anche morale, e sono certo che lui sia una risorsa importante e mi auguro che, superato il suo legittimo momento di delusione, nelle prossime tre settimane scenda accanto a noi in una battaglia che è di tutti”.