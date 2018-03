Reggio Calabria. Il Circolo del Cinema Chaplin festeggia i 50 anni di attività con un’iniziativa speciale

Reggio Calabria. Giorno 13 febbraio 2018 il Circolo del Cinema C. Chaplin di Reggio Calabria festeggia 50 anni di attività ininterrotta nel campo della diffusione della cultura cinematografica.

Nato nel 1968, per iniziativa dell’indimenticabile Prof. Sebastiano Di Marco e riprendendo l’attività del circolo Sequenze, il circolo è divenuto ben presto punto di riferimento per tutte le attività inerenti il cinema contribuendo fortemente alla promozione della cultura cinematografica con la creazione e la promozione di innumerevoli circoli in città, in Provincia e nella Regione Calabria.

Il Circolo ha collaborato con le più importanti istituzioni culturali italiane e estere: RAI, Centro Sperimentale di Cinematografia, British Institute di Londra, Goethe Institute, Ambasciata di Francia e di Ungheria, Facoltà di Architettura, Università degli Studi della Mediterranea, Università degli Studi della Calabria, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma, Fondazione Horcynus Orca. Ha svolto manifestazioni in collaborazione con: Ordine dei Giornalisti, Associazione Nazionale Magistrati, Sindacato Critici Cinematografici.

Ha pubblicato importanti testi sul cinema italiano: Il Caso italiano: Angolazioni e controcampi; La Commedia italiana; la collana Chaplin studi con saggi di Maurizio Grande (citiamo: Il cinema del silenzio, Il cinema politico degli anni 70) ed altri importanti studiosi.

Ha fondato il Premio Internazionale Maurizio Grande (giunto alla decima edizione) dedicato all’eccellenza negli studi filmologici in Italia ed in Francia.

Nel corso di 50 anni di attività ha realizzato, ininterrottamente, l’attività annuale articolata in cicli tematici con la proiezione di oltre 1.100 opere cinematografiche; 17 edizioni degli Incontri Reggini del Cinema; innumerevoli incontri con autori e critici cinematografici (da Antonioni a Gianni Amelio; da Bruno Fornara a Enrico Magrelli, da J.P. Manganaro a J.L. Comolli ); importanti manifestazioni in collaborazione con la Regione Calabria, Il Comune di Reggio Calabria ed altre innumerevoli Enti locali. Hanno fatto parte del direttivo del circolo importanti personalità del mondo della cultura: giornalisti, critici, saggisti e responsabili di Enti ed istituzioni Culturali italiane.

Per giorno 13 febbraio sono previste :

alle ore 15,00, presso la via Vico Friuli, alla presenza del Sindaco dott Giuseppe Falcomatà, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della medesima strada a Sebastiano Di Marco, fondatore del circolo C. Chaplin.

Alle ore 18,30 presso il Cine Teatro Metropolitano (ex Dopo Lavoro Ferroviario) la proiezione di Palombella Rossa di Nanni Moretti.

Alle ore 20,00 Cine Teatro Metropolitano:

proiezione di un breve filmato sul circolo (10′) realizzato dal Prof Nicola Petrolino

Incontro con due dei fondatori del Circolo dott. Giuseppe Marcianò e dott. Ettore Vecchietti

in collaborazione con Scena Nuda, reading di alcune poesie di Sebastiano Di Marco a cura di Teresa Timpano

Incontro con alcuni dei dirigenti del Circolo che nel corso degli anni si sono avvicendati alla direzione del Circolo; hanno confermato la loro presenza: Franco Arcidiaco, Massimo Laganà, Pietro Raschillà ( di tutti inviamo breve scheda di presentazione).

Insieme a tutti i soci ricorderemo, festeggeremo e brinderemo ai 50 anni di attività culturale del Circolo C. Chaplin.

Alle ore 21,00 proiezione di Palombella Rossa di Nanni Moretti.