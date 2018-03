Udc Calabria, Luca Morrone nominato responsabile regionale degli enti locali

Reggio Calabria. “Avverto l’obbligo di ringraziare il segretario regionale dell’UdC Francesco Talarico per la fiducia che, fin dal mio ingresso nel partito, ha voluto riporre nei miei confronti”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale e provinciale dello scudocrociato Luca Morrone. “Fiducia confermata -dice Morrone- dalla recente nomina a Responsabile regionale dell’UdC per gli Enti locali. Il nostro lavoro, tuttavia, era già in fermento. E’ dell’appena trascorso venerdì, infatti, il proficuo incontro che ha avuto luogo nella nostra segreteria politica con la gradita presenza di molti fra simpatizzanti ed amministratori locali che si riconoscono nelle mie posizioni ed in quelle del partito. Ora, quindi –continua Luca Morrone- non resta che proseguire il lavoro avviato sui territori per affrontare l’impegnativa sfida del test elettorale. Molte le battaglie da affrontare per convincere cittadini ed elettori della bontà della nostra proposta politica, ma sono tuttavia certo -conclude Morrone- che il contributo fornito dallo scudocrociato, in termini di idee, proposte ed impegno sul campo, si rileverà determinante per l’affermazione finale del progetto dei moderati e della coalizione di centrodestra di cui facciamo parte”.