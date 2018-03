Crotone. Controlli dei Carabinieri: arresti e denunce

Crotone. A Cotronei i Carabinieri della locale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dal Tribunale Ordinario di Milano nei confronti di un pensionato 65 anni, di Locri, ricoverato presso una clinica di Cotronei, ritenuto responsabile di reati in materia fallimentare, commessi nel 2011 a Milano.

A Cirò Marina presso il santuario di Apollo Aleo, in località Punta Alice, ignoti, dopo aver scavalcato la recinzione metallica, sono penetrati all’interno dell’area interessata agli scavi archeologici, provocando diverse buche, di varie dimensioni, alla ricerca di reperti. Sono in corso indagini della locale Stazione Carabinieri.

A Cirò Marina i Carabinieri della locale Aliquota Radiomobile hanno denunciato, alla competente autorità giudiziaria, un commerciante 34enne, senegalese. Nello specifico, fermato e controllato dai militari a Cirò Marina, in via Roma, a bordo di un’autovettura, ha esibito ai militari un documento di guida internazionale palesemente falso, risultando successivamente sprovvisto di patente perché mai conseguita.

A Cirò Marina, i Carabinieri della locale Aliquota Radiomobile hanno denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, un operaio ventenne di Cirò Marina. Lo stesso, fermato e controllato a Cirò Marina in Piazza Diaz, a bordo di un motociclo, già sottoposto a sequestro e privo di copertura assicurativa, ha esibito ai militari un documento di guida diverso da quello previsto per la conduzione del veicolo.

Nel corso della notte a Isola Capo Rizzuto, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un cittadino marocchino, 23enne resosi responsabile del reato di furto aggravato commesso presso una rivendita per tabacchi di Isola Capo Rizzuto. I militari operanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, l’hanno sorpreso all’interno della tabaccheria intento a riempire alcune sacche con stecche di sigarette e biglietti della lotteria, dopo aver scardinato con un cric la saracinesca dell’esercizio commerciale. Vistosi scoperto, ha cercato di darsi a precipitosa fuga ma è stato subito dopo bloccato dai militari. In seguito a perquisizione domiciliare è stata recuperata altra refurtiva ricollegabile ad un furto avvenuto nella notte di Domenica, ai danni della stessa tabaccheria.

I Carabinieri del NORM di Petilia Policastro, unitamente a quelli della locale Stazione, stanno svolgendo indagini in merito al furto subito da un’anziana pensionata di Mesoraca. Dai primi accertamenti, sarebbe emerso che due ignoti malfattori, dopo essersi spacciati per parenti della donna, sono riusciti ad introdursi all’interno dell’abitazione asportandole una collana in oro e dandosi successivamente a precipitosa fuga per le vie cittadine, facendo perdere le proprie tracce.