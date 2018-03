Elezioni. Conferenza stampa di Potere al Popolo con l’europarlamentare Eleonora Forenza

Reggio Calabria. Negli ultimi anni repressione ed emarginazione sociale sono state le uniche ricette che centrodestra e centrosinistra hanno proposto per rispondere ai bisogni di giovani, lavoratori, classe media impoverita dalla crisi, indigenti e migranti, relegati ai margini geografici delle città e della società. L’imperativo del “decoro urbano”, la cacciata dai centri cittadini dei poveri e delle vittime della crisi economica, non sono purtroppo novità congegnate dal Ministro Minniti ma sono l’esasperazione di politiche, soprattutto abitative, di lunga data che hanno concentrato le varie forme di disagio nelle periferie cittadine, con conseguenze ben visibili in diverse città d’Italia e del mondo. Arghillà nord è l’esempio più eclatante di queste dinamiche nella nostra città, rappresentando uno dei tanti “ghetti” di alloggi popolari realizzati dalla politica con l’ottica di concentrare e marginalizzare i meno abbienti nelle periferie, private spesso dei servizi essenziali.

Le problematiche legate al diritto all’abitare, alla pubblicità dei servizi essenziali, alla mobilità, alla vivibilità delle nostre città, rappresentano uno dei punti nodali del programma di Potere al Popolo, frutto di anni e anni di battaglie in tutto il territorio nazionale. Oltre la grande concentrazione di alloggi popolari, Arghillà ospita anche una delle due carceri reggine, e un altro punto dirimente del nostro programma elettorale è proprio quello sulla giustizia, che va dal rivendicare una legislazione più attenta ai bisogni delle fasce economicamente più deboli della società, alla necessità di porre maggiore attenzione alla situazione delle carceri italiane, nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione.

Questi punti, ma non solo, saranno al centro di una conferenza stampa che Potere al Popolo di Reggio Calabria terrà giovedì 15 febbraio alle ore 12.00 presso l’atTrattoria, all’interno del Parco Ecolandia. Interverranno Giacomo Marino, presidente dell’associazione Un mondo di mondi e componente dell’Osservatorio sul disagio abitativo, i candidati del collegio uninominale alla Camera Alessia Stelitano, del collegio uninominale al Senato Giovanni Alati, del listino plurinominale alla Camera Peppe Marra, del listino plurinominale al Senato Sandra Berardi, e la Parlamentare Europea del gruppo GUE/NGL Eleonora Forenza.

Potere al Popolo Reggio Calabria