Lamezia Terme. Laboratorio di confezionamento di marijuana in cucina, arrestati due fratelli

Lamezia Terme (Catanzaro). Nel corso degli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, nell’ambito delle attività volte alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno messo in atto accurati servizi di prevenzione oltre ad una serie di perquisizioni veicolari e domiciliari. Fra i soggetti interessati dai controlli ci sono anche i fratelli Antonio e Raffaele Cugnetto, due giovani lametini rispettivamente di 30 e 22 anni.

Ed è proprio durante una perquisizione presso la loro abitazione che i militari dell’Aliquota Radiomobile si sono trovati di fronte a un piccolo laboratorio di confezionamento della droga ricavato nella loro cucina. Fra i pensili e i ripiani della stanza, infatti, erano accuratamente adagiati fogli di giornale contenenti vari “gruzzoletti” di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Sul tavolo, invece, fogli di cellophane, bustine, forbici e tutto il necessario per confezionare le singole dosi da vendere al dettaglio.

Per tali ragioni i due fratelli, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e tradotti presso la casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar