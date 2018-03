Talarico: “Potenziare gli ospedali di Melito e Scilla. Stop alla migrazione sanitaria”

Reggio Calabria. L’On. Francesco Talarico, candidato col centrodestra al collegio uninominale della Camera di Reggio Calabria interviene sul tema dell’emergenza nella sanità reggina:

“Negli ultimi anni la gestione della Sanità calabrese è stata fallimentare e il debito si è triplicato, ciò porterà certamente nel prossimo futuro ad un allungamento dei tempi del piano di rientro della sanità.

L’attuale governo regionale e la gestione commissariale hanno vanificato tutta l’opera di risanamento che era stata, con successo, portata avanti dal precedente governo di centrodestra.

Il disagio e la carenza di servizi hanno fatto rapidamente aumentare la migrazione sanitaria, soprattutto nel distretto di Reggio Calabria.

L’esempio del decadimento sono gli ospedali di Melito di Porto Salvo e Scilla, oggi depotenziati, pur servendo l’uno il lato ionico l’altro quello tirrenico della città di Reggio che, in una situazione di sofferenza, con gli ospedali riuniti “Bianchi-Melacrino”, pur avendo reparti operativi e validi primari e personale medico di livello, non può sopperire alle necessità di servizio e di attrezzature dei due ospedali limitrofi che devono tempestivamente essere valorizzati e potenziati.

All’aumento del debito sanitario, al rischio chiusura delle strutture ospedaliere, alla migrazione dei pazienti fuori territorio dobbiamo porre un forte contrasto affinché i cittadini di Reggio Calabria come quelli di Melito, di Scilla e di tutto il comprensorio abbiano garantiti il diritto alla cura e alla salute nel proprio territorio”.