Aeroporto S. Anna di Crotone. Alla Cittadella regionale l’incontro per rendere operativo lo scalo

Catanzaro. Si è svolto oggi pomeriggio, nella Cittadella regionale, un incontro sull’Aeroporto S.Anna di Crotone con il Presidente della Giunta Mario Oliverio, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, i sindaci dei Comuni di Melissa, Cutro, Cirò, Belvedere Spinello, San Nicola dell’Alto e Carfizzi, il deputato Nicodemo Oliverio, la consigliera regionale Flora Sculco, il presidente e il direttore di Sacal, rispettivamente Arturo De Felice e Piervittorio Farabbi, il presidente di Confindustria Crotone, Michele Lucente.

Durante la riunione il Presidente Oliverio ha manifestato la volontà da parte della Regione di concorrere in maniera concreta alla ripartenza dello scalo per renderlo operativo già dall’imminente stagione estiva. Per quanto riguarda la gestione, i sindaci presenti all’incontro hanno manifestato la propria disponibilità a sostenere con ogni forma, in questa fase transitoria e in attesa che lo scalo entri operativo a pieno regime, nel rispetto delle normative vigenti. La Regione ha già disposto una concreta e cospicua disponibilità finanziaria, anche in questo caso nel rispetto delle normative vigenti, per concorrere alla ripresa dell’attività dei voli sullo scalo crotonese.

I sindaci presenti all’incontro convocheranno nei prossimi giorni un’assemblea dei rappresentati di tutti gli enti locali del Crotonese per concretizzare la propria disponibilità. Il Presidente Oliverio ha informato di aver avuto contatti con Ryanair, per l’attivazione di nuovi collegamenti dal S.Anna, che ha messo in collegamento con Sacal al fine di verificare concretamente la possibilità di attivare eventuali collegamenti sin dai prossimi mesi antecedenti la stagione estiva.