Caulonia. L’Amministrazione comunale promuove una serie di incontri su giovani e lavoro

Caulonia (Reggio Calabria). L’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, ha programmato una serie di incontri informativi sul tema “Lavoro…cogliamo un’opportunità” per illustrare nei dettagli le opportunità offerte dai bandi ministeriali, regionali e comunitari che contribuiscono a promuovere un miglioramento della condizione giovanile. Si parte sabato 17 febbraio alle 18 presso la Casa della Cultura a Caulonia Centro, dove, in collaborazione con l’AssoComuni della Locride e la Regione Calabria saranno illustrati i bandi pubblicati dalla Regione Calabria e le politiche attive.

Si proseguirà il 23 febbraio alle 18 nei locali della biblioteca comunale, con il supporto dei Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di project leader, concludendo il 2 marzo nella stessa location e allo stesso orario. “Si tratta di misure – afferma il sindaco Belcastro – che rappresentano un valido incentivo per tutti i giovani cauloniesi che vogliono intraprendere una nuova attività e creare imprese accedendo a finanziamenti agevolati. Sarà cura della nostra Amministrazione Comunale, infatti, informare costantemente i cittadini su tutte le iniziative di cui potranno beneficiare”.